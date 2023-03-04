Челябинец стал победителем финала Кубка Евразии по фристайлу

Фото: Кубок Евразии по фристайлу / Telegram

Игорь Омелин из Челябинской области стал победителем финала Кубка Евразии по фристайлу 2023 года. Соревнование проходит сегодня, 4 марта, в миасском горнолыжном курорте «Солнечная долина».

— Супер-эмоциональный финал — и победителями в категории «Мужчины» стали Игорь Омелин (Челябинская область), Кирилл Сысоев (Красноярский край), Андрей Герасимов (Санкт-Петербург), — пишут организаторы в соцсетях Кубка.

Победителя также поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Для Челябинской области Кубок Евразии по фристайлу — событие знаковое еще по одной причине. Ведь победителем стал Игорь Омелин — южноуральский фристайлист и многократный чемпион России по ски-кроссу! Мои поздравления! — пишет глава региона.

Кстати, Gayazovs Brothers стали хэдлайнерами Кубка Евразии по фристайлу. Выступление исполнителей хитов «Малиновая Лада», «Увезите меня на Дип-Хаус», «Кредо», «Я, Ты и Море» Братья Ильяс и Тимур Гаязовы началось после церемонии награждения.

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