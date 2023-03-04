Глава СК Бастрыкин заинтересовался стройкой жилого дома в зоне культурного наследия в Челябинске

Бастрыкин ждет доклад о предварительных и окончательных результатах проверки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался стройкой жилого дома в охранной зоне объекта культурного наследия Челябинска. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о строительстве многоквартирного дома в охранной зоне объекта культурного наследия «Насосная водопровода железной дороги» в Челябинске, — уточнили в СК.

Главе регионального следственного управления Петру Решетникову поручили представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Ранее Следственный комитет Челябинской области начал дослественную проверку по факту смерти женщины и 10-летней девочки в пожаре в Калининском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

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