Глава Следственного комитета поручил проверить законность ликвидации дочки «Рависа» в Челябинской области

Из-за ликвидации предприятия без работы остались 176 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ликвидацию сельхозпредприятия «Заря» в Челябинской области. Обращение написал бывший коллектив птицефабрики.

«Заря» является дочерним предприятием агрохолдинга ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» и была закрыта решением собственников. Однако рабочие с этим не согласны и пожаловались, что остались без средств к существованию и жилья.

— На нашем предприятии трудятся родители, жены мобилизованных на СВО, матери-одиночки и люди, отдавшие всю свою трудовую жизнь этому предприятию, — говорится в обращении.

Саму жалобу подписали 176 сотрудников. Теперь процессуальную проверку должен провести руководитель СК по Челябинской области Петр Решетников, а затем доложить Бастрыкину о результатах.

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