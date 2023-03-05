Пассажиры сообщают о задымлении в электричке Екатеринбург-Челябинск

Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Пассажиры электропоезда Екатеринбург-Челябинск сообщают о задымлении первого вагона.
— Едем в дыму, — рассказал КП-Челябинск пассажир Евгений. — сотрудники вывели всех из первого вагона, видимо, что-то случилось. Открыли все люки в полу.
Также сообщается, что электричка до Челябинска следует по расписанию. Опоздание замечено только на 10 минут.
Официальных комментариев происшествия пока нет.
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