Причиной задымления в пригородном поезде Екатеринбург — Челябинск стала техническая неисправность

Фото: Эдуард ФАДЮШИН
В Свердловской пригородной компании назвали причину задымления в пригородном поезде Екатеринбург — Челябинск вечером 5 марта. О происшествии КП-Челябинск сообщил один из пассажиров.
— Едем в дыму, — рассказал Евгений. — Сотрудники вывели всех из первого вагона, видимо, что-то случилось. Открыли все люки в полу.
По уточненным данным, задымление произошло в 19 часов 10 минут при следовании между станциями Первомайская и Полевской (Свердловская область).
— Неисправность была своевременно выявлена и устранена поездной бригадой, — сообщили КП-Челябинск в Свердловской пригородной компании. — Угрозы безопасности для пассажиров не возникло. Пригородный поезд прибыл на станцию Полевской СвЖД с задержкой на 10 минут. Приносим пассажирам извинения за причиненные неудобства.
Пассажиры сообщают, что в Челябинск они прибыли с часовым опозданием, но компания принесла им извинения и предложила вернуть деньги за поездку.
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