На челябинском участке трассы М5 снова введено ограничение движения

На дорогах будут дежурить экипажи ДПС. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

На трассе М5-Урал в Челябинской области снова ввели ограничения движения из-за сильных снегопадов и непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада 6 марта с 04:30 до 12:00 на трассе М5-Урал на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) введено ограничение движения, — объяснили в Госавтоинспекции.

Как уточнили в ГИБДД, ограничения вводятся для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси. Обычных водителей также просят по возможности отказаться от дальних поездок.

Кроме того, на дороге увеличат количество дежурных сотрудников ДПС. На особенно опасных участках выставят 16 экипажей полиции и 35 единиц дорожной техники.

Ранее днем 5 марта на трассе М5 в Челябинской области в районе Аши грузовик улетел а кювет. Из-за ДТП пришлось организовать реверсивное движение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru