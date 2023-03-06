В Челябинской области из-за метели отменили междугородные автобусы

Часть трассы М-5 закрыли для автобусов
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинской области 6 марта отменили 17 междугородных автобусных рейсов. Как пояснили в региональном министерстве дорожного хозяйства, причиной стала плохая погода. Из-за снегопадов для общественного транспорта закрыли участок трассы М-5 между развязкой на Чебаркуль и границей с Башкортостаном.
— Особенно сложная ситуация сейчас наблюдается в южной части региона: В Карталинском, Брединском, Кизильском, Агаповском районах сильный ветер и низовые метели, — добавили в министерстве.
Ориентировочно ограничения на трассе надеются снять к 12:00, но гарантии, что погода к этому времени исправится, нет.
Не состоятся шесть автобусных рейсов по маршруту «Челябинск –Златоуст» (с 8:25 до 12:03).
Отменены автобусы из Челябинска в Кусу в 9:20, в Сатку в 9:40 и 11:10, в Трехгорный в 11:10.
Кроме того, не отправится назначенный на 16:20 автобус «Челябинск-Аша».
Отменены рейсы в Челябинск из Златоуста в 6:00, 7:10, 8:00 и 8:50.
Отменили также межрегиональные рейсы «Челябинск-Учалы» в 11:00 и «Челябинск-Уфа» в 9:29.
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