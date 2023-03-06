Число пользователей нейросетей выросло в 5 раз на фоне популярности Midjourney и ChatGPT – big data Tele2

Фото предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность клиентов в нейросетях. В исследование вошли площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. В первые два месяца 2023 года на фоне роста интереса к Midjourney и ChatGPT количество посетителей и других площадок нейросетей выросло в пять раз, а число дней взаимодействия с ИИ – в три раза относительно августа 2022. Наибольшее проникновение нейросетей по продолжительности использования, после Москвы и Санкт-Петербурга, зафиксировано в Челябинской области, в Краснодарском крае и Адыгее, Пермском крае.

В исследовании оценивалось количество пользователей, которые заходят на ресурсы нейросетей, и суммарное количество дней с активностью за семь месяцев. Стоит отметить, что пол не оказывает значительного влияния: 54% пользователей – женщины, они взаимодействуют с нейросетями 53% от суммарного количества дней. При анализе аудитории по возрастным группам соотношение между мужчинами и женщинами сохраняется независимо от возраста.

Больше всего пользователей традиционно живут в Москве и Санкт-Петербурге – 18% и 8% соответственно. На третьем месте оказался Краснодар (5%), на четвертом – Челябинск (4%), замыкают пятерку Пермь и Екатеринбург с 3%. При анализе проникновения в другие регионы России больше всего женщин, проявляющих интерес к нейросетям, живут в Краснодарском крае и Адыгее (61%), а мужчин – в Нижегородской области (51%).

Если смотреть на доли пользователей по типу платформ, то нейросети, способные создавать музыку, интересны мужчинам из Свердловской области и женщинам из Новосибирской области. Искусственный интеллект, способный писать тексты, востребован у женщин из Краснодарского края и Адыгеи и мужчин из Мурманской области. При этом активность клиентов в нейросетях не коррелируется с количеством пользователей в регионе. Так, больше всего дней за созданием иллюстраций в нейросетях провели мужчины из Нижегородской области и женщины из Красноярского края. В музыкальных нейросетях лидируют мужчины из ЯНАО, жительницы Чувашии и Красноярского края. За генерацией текста с нейросетями больше всего дней проводят пензенцы и женщины из Кемеровской области.

Наибольшая доля пользователей среди женщин по возрастам – от 31 до 40 лет (34%). На втором месте абоненты-женщины, которым сейчас от 19 до 25 лет (24%), на третьем – группа 26-30 лет (23%). Среди мужчин наибольшая доля также у пользователей в возрасте от 31 до 40 лет (34%). На втором месте – посетители нейросетей 26-30 лет (23%), на третьем – молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет (20%).

Инфографика: Tele2

В макрорегионе «Урал» Tele2 интерес к нейросетям распределился следующим образом: самые активные клиенты живут в Челябинске, на втором месте жители Перми, на третьем – абоненты из Екатеринбурга, на четвертом – клиенты из Оренбурга, замыкают пятерку жители Тюмени. Далее в рейтинге по убывающей идут жители Сургута, Сыктывкара, Кургана и Салехарда.

Большинство посетителей нейросетей пользуются смартфонами на операционной системе Andriod – 73%, у 22% клиентов – устройства с iOS, еще 5% приходится на другие операционные системы: RTOS, Windows phone, Linux и операционную систему смартфонов Huawey – Harmony.

RuGPT прокомментировала популярность нейросетей (как смогла):

«В январе и феврале интерес к нейросетям у обычных интернет-пользователей вырос в пять раз. Это связано с тем, что компании-разработчики начали предлагать широкий набор платформ и инструментов для использования в своих образовательных программах, в том числе мультиязычные версии. Эти платформы позволяют создавать не только виртуальные машины с мощными серверами, но и разнообразные web-приложения».