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НовостиПроисшествия6 марта 2023 6:35

В Челябинске напали на адвоката Николая Кошмана

Правозащитнику сломали руку и челюсть
Анастасия ТРОФИМОВА
В полиции начали проверку

В полиции начали проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске ранним утром 6 марта избили адвоката и правозащитника Николая Кошмана. Информация об этом появилась в соцсетях. Сообщается, что на адвоката напали ранним утром возле подъезда собственного дома.

Екатеринбургский журналист Дмитрий Фоминцев, интересы которого Николай Кошман 6 марта должен был представлять в суде, сообщил, что адвокат находится в больнице, у него сломаны рука и челюсть.

В управлении МВД по Челябинску подтвердили, что заявление о нападении зарегистрировано в Центральном отделе полиции.

— Проводится проверка, — уточнили в управлении в УМВД.

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