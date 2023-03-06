В Челябинске напали на адвоката Николая Кошмана

В полиции начали проверку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске ранним утром 6 марта избили адвоката и правозащитника Николая Кошмана. Информация об этом появилась в соцсетях. Сообщается, что на адвоката напали ранним утром возле подъезда собственного дома.
Екатеринбургский журналист Дмитрий Фоминцев, интересы которого Николай Кошман 6 марта должен был представлять в суде, сообщил, что адвокат находится в больнице, у него сломаны рука и челюсть.
В управлении МВД по Челябинску подтвердили, что заявление о нападении зарегистрировано в Центральном отделе полиции.
— Проводится проверка, — уточнили в управлении в УМВД.
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