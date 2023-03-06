«Зачем сортировать мусор?» Топ-7 вопросов, которые южноуральцы адресуют в ЦКС

Фото: ЦКС

Южноуральцы искренне интересуются проектом, в рамках которого Центр коммунального сервиса установил на контейнерных площадках Челябинска 1713 отдельных желтых баков для сбора вторичного сырья. Это подтверждают данные кол-центра регионального оператора — с начала года на «горячую линию» компании поступило почти 600 обращений от челябинцев по теме раздельного сбора отходов (РСО).

На старте проекта - в первые недели января люди в основном сообщали о переполнении новых емкостей. Отметим, что данная проблематика была максимально оперативно решена за счет выстраивания логистики и регулирования частоты вывоза вторичного сырья. Сейчас же в кол-центр в основном поступают вопросы о том, зачем нужен проект и какое именно вторсырье необходимо складировать в баки. Приводим самые часто задаваемые вопросы с ответами на них:

1. Зачем разделять отходы?

Раздельный сбор отходов должен сократить количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение. Национальный проект «Экология» предусматривает кратное снижение полигонных захоронений к 2030 году. Чтобы этого достичь, одних только сортировочных комплексов, которые уже построены и действуют на полигонах, недостаточно. Необходимо активное участие большого количество людей, которые могут сортировать мусор на начальном этапе его образования. Сортировка отходов в домашних условиях позволит увеличить процент выборки годного к переработке вторичного сырья.

При наличии вблизи от дома желтого контейнера, предназначенного для сбора четырех фракций вторичного сырья, разделять мусор на два пакета (в один помещать органические и загрязненные отходы, которые нужно направлять в зеленые баки для смешанного мусора; во второй чистые пластик, макулатуру, металл и стеклянные бутылки, которые нужно складировать в желтые баки) не так сложно.

Чем больше жителей будет вовлечено в этот процесс, тем больше полезных фракций получится извлечь из отходов и направить их во вторичный цикл. Только так можно замедлить разрастание свалок и полигонов.

2. На нашей площадке появился контейнер для раздельного сбора отходов. Как узнать, что именно в него необходимо складировать?

Нужно внимательно ознакомиться с информацией, которая размещена на самом контейнере. Вообще в рамках работы, которая ведется под эгидой регионального оператора, на контейнерных площадках Копейска, Челябинска и его пригорода могут быть установлены два типа таких баков. В одни емкости (как правило, они красного или оранжевого цвета) следует помещать исключительно пластик: пластиковые бутылки из-под напитков, бытовой химии и косметических средств. Отличить профильный материал можно по маркировке - в маленьких треугольниках на пищевой и бытовой таре должно быть написано либо PET и цифра «1», либо HDPE и цифра «2».

В другой тип емкостей (они желтого цвета) предлагается складировать сразу четыре фракции вторичного сырья: пластик, металл, картон, стекло. Для удобства все баки промаркированы. С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте Центра коммунального сервиса www.cks174.ru, предварительно отсканировав специальный OR -код, помещенный на баках. Бывают ситуации, при которых это невозможно сделать. Из-за действия третьих лиц маркировка может быть испорчена. В таких ситуациях рекомендуем ознакомиться с информацией, которая размещена на сайте ЦКС на странице «Раздельный сбор» по ссылке.

3. Как правильно подготовить вторичное сырье к складированию?

ЦКС не настаивает на том, чтобы сырье подвергалось предварительной подготовке, но есть общепринятые рекомендации, следуя которым можно улучшить качество раздельного сбора и как следствие - уменьшить объемы мусора, направляемого на захоронение.

Пластиковые бутылки и другие емкости от напитков, бытовой химии или косметических средств по возможности необходимо ополоснуть. Такая манипуляция позволит избежать загрязнения вторичного сырья при контакте разных фракций в контейнере и кузове грузовой машины при дальнейшем транспортировании.

Снятие этикеток также не является обязательным, но если это сделать, то в дальнейшем использованное изделие из вторичного сырья будет проще переработать.

С пластиковых бутылок рекомендуется снять крышки, после чего емкости лучше спрессовать (смять).

Макулатуру (журналы, газеты, тетради, офисную бумагу) необходимо сложить в отдельную стопку и перевязать веревкой. Картон максимально уменьшить в объеме и аккуратно положить в контейнер. При этом картон обязательно нужно отделить от пленок и скотча, а если это невозможно, то не размещать его в контейнеры для вторичного сырья, а складировать в баки для смешанных отходов.

Металл (алюминиевую банку) по возможности смять, остальной металл не должен содержать следов загрязнений.

Стеклянные бутылки и банки не должны содержать жидкостей и загрязнений, так как их содержимое может пролиться на другое вторичное сырье, что не позволит в итоге направить материалы на переработку, и их придется захоронить.

4. Я разделяю дома и раскладываю все по пакетам, зачем мне пользоваться вашим контейнером, где смешиваются аж четыре фракции?

Дуальный сбор отходов, который внедряется в Челябинске, действительно предполагает складирование: в один бак (желтого цвета) сразу четырех годных к переработке фракций (металл, стекло, пластик, макулатура), в другой бак (как правило зеленый) – пищевых отходов, и сильно загрязненного мусора. Таким образом, бытовой мусор в домашних условиях достаточно разделять всего на два пакета, которые можно размещать в разные баки, и это не требует много времени. Кроме того, при дуальном сборе отходов нет необходимости изыскивать дома специально место, в котором будет складироваться пофракционно разные виды отходов.

В любом случае собранное в желтые баки вторичное сырье направляется на специализированный объект, где происходит окончательное разделение на разные фракции. Для обработки таких вторичных ресурсов на полигонах работают специальные сортировочные линии.

Еще один плюс установки желтых контейнеров в жилых кварталах – их доступность 24 на 7. Вы можете выносить сырье на контейнерную площадку по мере накопления, не дожидаясь приезда эко-мобиля или выходных, чтобы отвезти сырье в точки сбора.

Уверены, что такой подход позволит вовлечь в процесс домашней сортировки отходов больше людей.

5. Что происходит с сырьем после того, как я положу его в ваш контейнер?

Собранные вторично-материальные ресурсы вывозятся отдельной техникой по отдельному графику – не реже одного раза в неделю. Они направляются на объекты сортировки, где производится разделение на отдельные фракции. После этого вторичное сырье направляется конечным переработчикам, где получает «вторую жизнь» — из него изготавливают новые полезные вещи и материалы.

6. Влияет ли то, что я разделяю отходы на мою плату за услугу ТКО?

Те, кто участвует в раздельном сборе отходов, оказывают прямое влияние на формирование тарифа регионального оператора. Одна из статей затрат в тарифе – захоронение мусора на полигонах. Выборка из отходов вторичного сырья и направление его на последующую переработку сокращает объемы мусора, которые направляются на захоронение, и, следовательно, сокращаются затраты на эту статью в тарифе. Это и создает условия для его сдерживания.

Есть еще один немаловажный аспект – сортировка мусора напрямую способствует улучшению экологии. Уменьшение объемов полигонного захоронения сдерживает разрастание свалок и полигонов и, соответственно, сокращает антропогенную нагрузку на окружающую среду.

7. Я наблюдаю, как из контейнера РСО производится выемка вторичного сырья третьими лицами, а не специальным мусоровозом. Почему так происходит?

К сожалению, такие инциденты имеют место быть. Мы получаем схожие сигналы от жителей города. Отметим, что действия третьих лиц нередко приводят к повреждению мусорных контейнеров и хищению вторичных материальных ресурсов, собранных горожанами. Если вы стали свидетелем такого случая, рекомендуем зафиксировать это на фото- и видео. И обратиться в правоохранительные органы. Также о таких случаях можно сообщать на «горячую линию» ЦКС по номеру телефона 8 (351) 200-33-83. В этом случае к поиску злоумышленников подключится отдел безопасности ЦКС, который ведет плотное взаимодействие с правоохранительными органами.

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