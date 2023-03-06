Воспитанник челябинского футбола дебютировал в составе ЦСКА в матче Российской премьер-лиги

Воспитанник челябинской спортшколы «Сигнал» Кирилл Глебов вышел на замену в матче против «Сочи». Фото РПЛ

В 18-м туре Российской премьер-лиги московский ЦСКА сыграл в гостях с ФК «Сочи». Армейцы, занимающие сейчас пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступил сочинцам со счетом 0:2.

В этом матче на поле вышел воспитанник челябинской спортивной школы «Сигнал», 17-летний полузащитник Кирилл Глебов. Это был его дебют в элитной профессиональной российской футбольной лиге.

Кирилл вышел на поле на замену на 86-й минуте, и сыграл довольно ярко. Уже при счете 2:0 в пользу «Сочи» Глебов заметно оживил игру. Так, Кирилл сумел переиграть нескольких игроков, забежать в штрафную площадь, где его «зацепил» один из соперников. Однако судья решил не назначать пенальти, а даже наказал Глебова желтой карточкой за симуляцию. Арбитру показалось, что нарушения правил не было. Кирилл также активно играл на своем фланге, то и дело получая передачи от партнеров.

Директор ФК «Челябинск» Константин Арестов рассказал, что тренеры ЦСКА заметили Кирилла Глебова еще три года назад, когда ему было 14 лет, и пригласили в спортивную академию армейцев в Москву.

— Кирилл уехал в Москву в марте 2020 года, и ровно через три года вышел на поле в составе ЦСКА. Сейчас у него полноценный профессиональный контракт. Он, можно сказать, — продолжатель семейной футбольной традиции. Отец Кирилла Артем Владимирович Глебов давно работает в спортшколе «Сигнал», и его сын начинал заниматься как раз у своего отца. Кстати, нынешний тренер «Челябинска» Виктор Булатов в свое время был лучшим бомбардиров московского «Торпедо», а после в составе «Спартака» становился трехкратным чемпионом страны, — рассказал Константин Арестов.

Кстати, Глебов-старший — призер чемпионатов Азии по мини-футболу (мастер спорта Республики Казахстан международного класса). В 2019 году он был признан лучшим тренером Челябинской области.

Отметим, что у Кирилла спортивная семья. Его родная сестра Вероника — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Выступает за сборную Челябинской области.

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