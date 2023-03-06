В Челябинске для прокуратуры Калининского района построят здание за 74 млн рублей

Проект здания. Иллюстрация из документации аукциона

В Челябинске собираются построить новое здание для прокуратуры Калининского района. Сейчас для работы ищут подрядчика. Сведения об этом опубликованы на портале госзакупок.

За возведение трехэтажного железобетонного здания готовы заплатить до 73,9 млн рублей. К работе застройщик должен будет приступить сразу после подписания договора, а сдать готовое здание необходимо не позднее 20 ноября 2024 года.

— Здание запроектировано простой, прямоугольной формы, — говорится в документации аукциона.

На первом этаже планируют разместить кабинеты для работы с посетителями, столовую для сотрудников и гараж на одну служебную машину. Доступ посетителей на верхние этажи ограничат На втором будут работать помощники и заместители прокурора. Кабинет самого прокурора оборудуют на верхнем этаже, к нему будут примыкать комната отдыха и отдельный санузел. Кроме того, на третьем этаже разместят кабинеты помощников прокурора, зал совещаний и архив секретных документов.

Расположится здание на проспекте Победы, рядом с двухэтажным домом №136, в котором сейчас находится районная прокуратура.

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