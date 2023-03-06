Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 9:59

У почтальонов тоже праздник: отделения связи в Челябинской области изменят график работы накануне 8 марта

В Челябинской области почтовые отделения изменят график работы 7 и 8 марта
Елена КОЛЧИНА
7 марта почтовые офисы закроются на час раньше обычного

7 марта почтовые офисы закроются на час раньше обычного

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области из-за Международного женского дня изменят график работы почтовых отделений. 8 марта во всех офисах «Почты России», кроме круглосуточных, объявлен выходной.

Круглосуточные отделения продолжат работу в обычном режиме.

7 марта — предпраздничный короткий день, график работы всех почтовых отделений сократят на час.

С 9 марта все офисы вернутся к работе в обычном режиме.

Как уточнили в региональном УФПС, в праздничный день 8 марта почтальоны не будут разносить письма, газеты и пенсии. Но без выплат из-за смены расписания южноуральцы не останутся: мартовское расписание перечисления пособий заранее согласовали с Социальным фондом.

Напомним, по случаю 8 марта на челябинской телебашне изобразят сердечки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru