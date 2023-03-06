У почтальонов тоже праздник: отделения связи в Челябинской области изменят график работы накануне 8 марта

7 марта почтовые офисы закроются на час раньше обычного
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области из-за Международного женского дня изменят график работы почтовых отделений. 8 марта во всех офисах «Почты России», кроме круглосуточных, объявлен выходной.
Круглосуточные отделения продолжат работу в обычном режиме.
7 марта — предпраздничный короткий день, график работы всех почтовых отделений сократят на час.
С 9 марта все офисы вернутся к работе в обычном режиме.
Как уточнили в региональном УФПС, в праздничный день 8 марта почтальоны не будут разносить письма, газеты и пенсии. Но без выплат из-за смены расписания южноуральцы не останутся: мартовское расписание перечисления пособий заранее согласовали с Социальным фондом.
Напомним, по случаю 8 марта на челябинской телебашне изобразят сердечки.
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