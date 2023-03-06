На челябинской телебашне нарисуют сердечки

Фото: Челябинский ОРТПЦ
В Челябинске к Международному женскому дню перекрасят телебашню. 8 марта на ней с помощью декоративной подсветки изобразят сердечки и цветы. Увидеть огромную световую открытку можно будет с 19:15.
— Пусть в жизни наших женщин всегда будет много солнца, улыбок, любви и цветов, — прокомментировал запуск праздничной подсветки директор челябинского ОРТПЦ Сергей Скрылов.
Напомним, 23 февраля телебашню в Челябинске сделали камуфляжной.
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