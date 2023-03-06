Челябинская КСП выявила нарушения в сфере закупок на 223 млн рублей

КСП выявила почти 1200 нарушений в сфере закупок на сумму в 223 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Контрольно-счетная палата Челябинской области в ходе проверок в 2022 году выявила нарушений в сфере закупок на 223 млн рублей. Всего было проведено 27 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по контрактам, заключенным на общую сумму в 6,8 млрд рублей.

Представители региональной КСП отмечают, что объем выявленных нарушений существенно снизился по сравнению с 2021 годом: в том периоде их было 1750 на сумму в 302 млн рублей, а сейчас – 1194 на сумму в 223 млн рублей. Аудиторы считают, что такая тенденция позволяет сделать вывод о повышении финансовой дисциплины госзаказчиков.

— Следует отметить, что в 2022 году в рамках аудита закупок проверено в 2 раза больше средств (6,8 млрд.руб.), чем в 2021г. (3,4 млрд.руб.) и в 2020г. (3,8 млрд.руб.), — уточнили в КСП Челябинской области.

Самым распространенным в 2022 году стало нарушение при обосновании начальной цены контракта. Следом идет приемка и оплата по контракту в случае несоответствия результатов условиям контракта. Третьим по счету является нарушение при разработке документов о нормировании закупок.

За прошлый год заказчики заключили 61,6 тыс. контрактов на общую сумму в 119,5 млрд рублей. При этом доля контрактов у единственного поставщика составила 19,9%.

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