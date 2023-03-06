В Челябинской области заработал региональный аналог промышленной ипотеки

Займы выдаются на покупку, строительство и реконструкцию производственных помещений под реализацию проектов, обеспечивающих технологический суверенитет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области начали оформлять займы по региональной программе «Промышленная ипотека». Мера поддержки ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, которые заменяют ушедшие иностранные компании. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Деньги предприятиям будут выдаваться из фонда развития промышленности Челябинской области. Они предназначаются на строительство и реконструкцию зданий для реализации проектов по модернизации, технологическому перевооружению и созданию новых производств. Для таких целей предусмотрен заем под 3-5% годовых в размере от 10 до 50 млн рублей. Условия зависят от статуса заемщика (субъект МСП и/или участник промышленного кластера/резидент индустриального парка и технопарка). Срок займа – до семи лет. Не менее 20% средств в свой проект вкладывает заявитель, а остальную часть софинансирует фонд.

Вторым направлением по оформлению региональной промышленной ипотеки является покупка готовой производственной площадки. Сумма займа на эти цели также может составлять от 10 до 50 млн рублей, но ставка будет зависеть от ключевой ставки ЦБ РФ. Срок займа тот же, софинасирование осуществляется в соотношении 50% на 50%.

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