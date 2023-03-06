Студенты челябинского колледжа смастерили печки для бойцов СВО

Изготовить печки для участников СВО предложили своим студентам мастера-преподаватели колледжа
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа изготовили переносные печки для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. В ближайшее время «щепочницы» и «буржуйки» отправят на передовую. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», груз доставят активисты челябинского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Изготовить печки для участников СВО предложили своим студентам мастера-преподаватели колледжа. Учащиеся идею подхватили и сразу же принялись за работу. Материалы им предоставили сотрудники соседней шиномонтажки. Они отдали студентам ненужные диски и металл.
Готовые печки привезли в исполком регионального отделения ОНФ. На «щепочницах» бойцы смогут разогревать себе чай и еду, а «буржуйки» будут согревать во время холодов.
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