В Челябинской области запустили службу социальной поддержки для участников СВО

Фото: правительство Челябинской области

В Челябинской области начала работу служба социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. Об этом сообщили в правительства региона.

В службе задействованы психологи, специалисты по социальной работе, психотерапевт. Они будут оказывать медицинскую, социальную и юридическую помощь, а также другие услуги, в которых нуждаются участники СВО и их семьи.

Представители службы реабилитации будут присутствовать в каждом муниципалитете. Причем даже предусмотрен выезд служебной бригады, которая передвигается на автомобиле, представляющем собой «мобильный офис». В нем будут работать психологи, реабилитологи и юрисконсульты. Мобильная помощь будет предоставляться участникам СВО при необходимости оказания срочных услуг.

Записаться в службу социальной поддержки могут не только участники СВО, но и члены их семей: жены, родители, дети. При первом обращении посетителя приглашают на анкетирование и регистрацию, после чего ему назначат персонального куратора. Для каждого будет разработан свой план помощи, в котором пропишут потребности военнослужащего и его семьи - оказание дополнительной медицинской помощи, прохождение реабилитации, профессиональная переподготовка, помощь в трудоустройстве и многое другое.

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