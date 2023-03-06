В Челябинской области 382 семьи начали получать выплату из маткапитала по новым правилам

Размер ежемесячной выплаты из маткапитала в Челябинской области составляет 14 140 рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ежемесячные выплаты из материнского капитала по новым правилам начали получать 382 семьи. С 2023 года деньги предоставляются на каждого ребенка до трех лет, включая первенца. Ранее количество детей не учитывалось, а претендовать на выплату можно было только с рождением второго малыша. При этом мера поддержки распространялась только на одного ребенка.

Как рассказали в челябинском отделении Социального фонда России, рассмотрение документов на получение выплаты занимает до десяти рабочих дней. После одобрения заявления деньги выплачиваются семьям в течение пяти рабочих дней.

Размер ежемесячной выплаты в Челябинской области составляет 14 140 рублей. Эта сумма равняется одному прожиточному минимума ребенка, который установлен в регионе.

— Выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух региональных прожиточных минимумов на человека без учета имущественной обеспеченности и занятости родителей. В Челябинской области двукратная величина прожиточного минимума на душу населения в 2023 году составляет 27 460 рублей, – пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов. — Таким образом, если в семье есть несколько детей до 3 лет, а при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, родители могут оформить еще одну выплату. Заявление подается на каждого ребенка отдельно.

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