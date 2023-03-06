Росгвардия задержала челябинца, который откусил обидчику кончик носа

Росгвардейцы задержали подозреваемого
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Росгвардия задержала жителя Челябинска, который в поселке Новосинеглазово во время драки откусил другому мужчине кончик носа. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
— Прибыв по адресу, к росгвардейцам обратилась гражданка. Она указала на двух мужчин. С ее слов, между ними возник словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой один другому откусил кончик носа, — объяснили в Росгвардии.
Обоим мужчинам по 44 года. Подозреваемый был задержан, а пострадавшего оперативно госпитализировали в лечебное учреждение.
Ранее жителя Челябинской области осудили за вовлечение заключенных в террористическую деятельность. Мужчина убеждал отбывавших наказание преступников после освобождения отправиться в Сирию, чтобы там вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».
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