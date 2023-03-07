В Челябинской области боец вернулся с зоны СВО, чтобы сыграть свадьбу

Фото: hornews.com

В Троицке Челябинской области участник СВО смог приехать с зоны боевых действий, чтобы сыграть свадьбу. Как пишет издание hornews.com, для этого мэру города Александру Виноградова пришлось лично доставить в его часть нужные документы.

Не так давно, Виноградов собирался в поездку ЛНР. Перед выездом к нему обратилась мать участника спецоперации, которая и попросила его помочь со свадьбой сына.

— Еще раз убедился, что все это мы делаем не зря. Наша поддержка, внимание, в разных городах, разными людьми помогает бойцам держаться, как бы не было сложно, бороться за справедливость и дойти до победы. Каждой встрече с земляками защитники рады и говорят — будто сами побывали дома, — говорит Виноградов.

Виноградов не только помог свадьбе сотояться, но также и пожелал молодоженам счастья и взаимопонимания, а главе семьи — скорее вернуться домой.

Ранее в Челябинской области начала работу служба социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. Об этом сообщили в правительства региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru