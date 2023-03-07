Среднемесячная зарплата в Челябинской области выросла на 13 процентов

Рост реальных зарплат, правда, сильно ниже Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Челябинской области выросла среднемесячная зарплата на 13,7 процентов и составила 50 100 рублей. Об этом стало известно из данных Челябинскстата.

— Среднемесячная заработная плата работников организаций Челябинской области в 2022 году по сравнению с 2021 годом, по предварительным данным, увеличилась на 13,7% и составила 50 100,2 рубля, — объяснили в ведомстве.

При этом рост реальных зарплат значительно ниже. По данным Челябинскстата, с учетом индекса потребительских цен, их прирост составил всего лишь 2,1 процента.

Кстати, согласно статистике, почти на 47 процентов больше среднего уровня зарплаты получали сотрудники организаций профессиональной, научной и технической деятельности. В то же время в гостинично бизнесе и общепите уровнень зарплат почти на 25 процентов ниже средних по региону.

Ранее 382 семьи Челябинской области начали получать ежемесячные выплаты из материнского капитала по новым правилам. С 2023 года деньги предоставляются на каждого ребенка до трех лет, включая первенца.

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