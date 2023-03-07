В Челябинской области 7 марта устроят сплошную проверку водителей

На дороги отправили 19 экипажей ДПС Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске и Магнитогорске 7 марта будут искать нарушителей за рулем. О начале сплошной проверки предупредили в региональном управлении ГИБДД.

В Челябинске проверкой займутся 11 экипажей ДПС, а в Магнитогорске – еще 8.

— Такие профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, очень эффективны, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Водителей тем попросили отнестись к проверкам с пониманием.

Ранее в Челябинской области в ДТП с участием двух легковых машин погиб погиб 53-летний мужчина.

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