В Челябинской области 7 марта устроят сплошную проверку водителей

На дороги отправили 19 экипажей ДПС
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске и Магнитогорске 7 марта будут искать нарушителей за рулем. О начале сплошной проверки предупредили в региональном управлении ГИБДД.
В Челябинске проверкой займутся 11 экипажей ДПС, а в Магнитогорске – еще 8.
— Такие профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, очень эффективны, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Водителей тем попросили отнестись к проверкам с пониманием.
Ранее в Челябинской области в ДТП с участием двух легковых машин погиб погиб 53-летний мужчина.
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