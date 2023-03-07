«Помоги мне в себя поверить, стань слабее»: Андрей Барышев поздравляет женщин с праздником весны

Фото: Соцгород

В канун Международного женского дня 8 Марта лидер «Соцгорода» Андрей Барышев поздравляет прекрасных дам с весенним праздником:

- Милые женщины! Поздравляю вас с Днём 8 марта! Этот прекрасный праздник - символ весны и пробуждения. Меняются времена, но ценности, которые олицетворяет собой женщина – любовь, материнство, красота – остаются неизменными. Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача будут вашими неизменными спутниками! В этот праздничный хочу подарить вам замечательное стихотворение одного из моих любимых поэтов — Роберта Рождественского.

Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста.

И тогда подарю тебе я чудо запросто.

И тогда я вымахну – вырасту, стану особенным.

Из горящего дома вынесу тебя, сонную.

Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное –

В море брошусь, густое, зловещее, и спасу тебя!..

Это будет сердцем велено мне, сердцем велено…

Но ведь ты же сильнее меня, сильней и уверенней!

Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого,

Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего.

Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь,

Не заплачешь и не застонешь, если захочешь.

Станешь плавной и станешь ветреной, если захочешь…

Мне с тобою – такой уверенной – трудно очень.

Хоть нарочно, хоть на мгновенье – я прошу, робея,

Помоги мне в себя поверить, стань слабее.