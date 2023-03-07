«Помоги мне в себя поверить, стань слабее»: Андрей Барышев поздравляет женщин с праздником весны

Фото: Соцгород
В канун Международного женского дня 8 Марта лидер «Соцгорода» Андрей Барышев поздравляет прекрасных дам с весенним праздником:
- Милые женщины! Поздравляю вас с Днём 8 марта! Этот прекрасный праздник - символ весны и пробуждения. Меняются времена, но ценности, которые олицетворяет собой женщина – любовь, материнство, красота – остаются неизменными. Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача будут вашими неизменными спутниками! В этот праздничный хочу подарить вам замечательное стихотворение одного из моих любимых поэтов — Роберта Рождественского.
Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста.
И тогда подарю тебе я чудо запросто.
И тогда я вымахну – вырасту, стану особенным.
Из горящего дома вынесу тебя, сонную.
Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное –
В море брошусь, густое, зловещее, и спасу тебя!..
Это будет сердцем велено мне, сердцем велено…
Но ведь ты же сильнее меня, сильней и уверенней!
Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого,
Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего.
Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь,
Не заплачешь и не застонешь, если захочешь.
Станешь плавной и станешь ветреной, если захочешь…
Мне с тобою – такой уверенной – трудно очень.
Хоть нарочно, хоть на мгновенье – я прошу, робея,
Помоги мне в себя поверить, стань слабее.