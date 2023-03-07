Папы Южного Урала чаще других будут дарить дочкам умные гаджеты на 8 марта

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Южноуральцы стали больше времени уделять онлайн-шопингу. В тренде оказалась покупка одежды российских брендов, именно ее жители чаще всего выбирали в качестве подарков для себя и близких к 8 марта. По данным обезличенной статистики big data МегаФона, с начала месяца трафик на такие сайты вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Магазины, где можно выбрать одежду российских брендов, уверенно обогнали популярные маркетплейсы. Динамика к ним в Челябинской области выросла на 25% к марту прошлого года.

Подарки ждут и юных жительниц Челябинской области. Накануне Международного женского дня продажи умных детских часов в розничных магазинах компании выросли на 25%. Папы Южного Урала активнее всех будут вручать такие презенты своим дочкам – это самый высокий показатель в УрФО. Также вырос интерес к беспроводным наушникам (91%), часам Apple (20%) и смартфонам (14%).

Статистика показывает, что в этот раз большее число мужчин не захотят экономить, и женщины снова могут рассчитывать получить в подарок ювелирные украшения. Мобильный трафик на сайты с золотыми и серебряными изделиями в этом месяце вырос на 56% к значениям прошлого года. В марте 2022 о таких презентах задумывались намного реже – трафик тогда снизился на 36% к 2021 году.

Выбор букета южноуральцы оставят на день перед праздником. В это время трафик на сайты с доставкой цветов обычно вырастает в 3 раза по сравнению со среднестатистическим днем. Но самым популярным периодом окажется само 8 марта, когда жители будут заказывать композиции в 5 раз активнее.

«На женский праздник традиционно приходится больше звонков и трафика, чем 23 февраля. Сеть «накаляется» от поздравлений и комплиментов. Для комфортного интернет-общения и звонков с лучшим качеством звука в сети четвертого поколения мы в 1,5 раза расширили ёмкость 4G и увеличили скорость передачи данных в крупных городах, селах и деревнях региона», - рассказал директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.