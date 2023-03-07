Женщина и ребенок пострадали при столкновении иномарок в центре Челябинска

Место ДТП
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске утром 7 марта произошла авария с двумя пострадавшими. На пересечении проспекта Ленина и улицы Красной столкнулись KIA Soul и Hyundai Genesis.
Как сообщили в ГИБДД города, за рулем Hyundai был 37-летний мужчина, а Kia управляла 38-летняя женщина.
Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com
В ДТП пострадали женщина-водитель и ехавший с ней ребенок 8 лет.
Напомним, в Челябинской области опрокинулась после аварии машина сети «Красное&Белое».
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