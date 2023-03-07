В южноуральском селе построят Дом хлеба

В Доме хлеба будут проводить мастер-классы по кулинарии. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В этом году фермеры села Кундравы Чебаркульского района, семья Муратовых планируют начать строительство Дома хлеба. Как рассказала КП-Челябинск Дина Муратова, предприниматели планируют развивать агротуризм.

— В нашем селе есть музей кинорежиссера Сергея Герасимова. Многие гости просятся на наши производства на экскурсию (у семьи пельменный и кондитерский цех, сыроварня и две фермы – Прим. авт.), но место не позволяет приводить большое количество людей, поэтому мы решили запустить проект по агротуризму – Дом хлеба, — рассказала «Комсомолке» Дина Муратова.

Она сообщила, что здесь будет ресторан, гостевые домики, а также площадка для проведения мастер-классов по выпечке хлеба на открытом огне и лепке пельменей. Проект – семейный. Рестораном займется сын Дины, домиками – сноха, а проект будущего Дома хлеба подготовила племянница. В планах обустроить и территорию рядом - поставить беседку, домик надереве, баню с купелью. Дина Муратова сообщила, что реализовывать проект будут своими силами, но параллельно подадут документы на грант.

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