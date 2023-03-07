В Челябинской области 9 марта перекроют трассу М-5

Движение остановят на 40 минут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водителей в Челябинской области предупредили о новых ограничениях на трассе М-5. Затруднения могут возникнуть на 34-м километре подъезда к Екатеринбургу, около деревни Урефты в Сосновском районе.

Как пояснили в ФКУ Упрдор Южный Урал, там будут собирать надземный пешеходный переход. На время монтажных работ ограничат скорость — с 22:00 9 марта по 0:40 10 марта.

А с 23:00 до 23:40 9 марта движение на трассе полностью перекроют.

Автомобилистов просят заранее учитывать возможную задержку.

Напомним, 7 марта в Челябинской области проходят сплошные проверки ГИБДД.

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