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НовостиОбщество7 марта 2023 10:38

«Это подло и низко»: семьи челябинских военнослужащих кошмарят звонками из Украины

Семьи челябинских военнослужащих кошмарят звонками из Украины
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Семьи мобилизованных должные верить только информации из российских официальных источников

Семьи мобилизованных должные верить только информации из российских официальных источников

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Cемьи мобилизованных пожаловались на странные звонки. Незнакомцы информируют, что, якобы, их близкие, участвующие в СВО, погибли. Дальше просят выслать денежные средства, либо предоставить личную информацию. Об этом рассказала ответственный секретарь Совета по правам человека в России, депутат Госдумы Яна Лантратова.

— Разумеется, люди испытывают шок, когда слышат в трубке телефона такую информацию. На встречах с семьями мобилизованных военнослужащих я всегда разъясняют важные моменты, которые нужно знать и понимать. Дело в том, что эти звонки идут от врагов с территории Украины. Это откровенный фейк. Это нужно знать и понимать. В какой части служит человек — это закрытая информация. Равно, как и то, что с ним происходит. Эта информация есть только у военного комиссара региона. То, что делается со стороны ВСУ — это подло и низко. Еще раз повторю — нельзя верить этой информации, этим фейкам, — подчеркнула на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Яна Лантратова.

Ранее уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рассказала о лжеюристах, которые наживаются на семьях мобилизованных.

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