«Это подло и низко»: семьи челябинских военнослужащих кошмарят звонками из Украины

Семьи мобилизованных должные верить только информации из российских официальных источников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Cемьи мобилизованных пожаловались на странные звонки. Незнакомцы информируют, что, якобы, их близкие, участвующие в СВО, погибли. Дальше просят выслать денежные средства, либо предоставить личную информацию. Об этом рассказала ответственный секретарь Совета по правам человека в России, депутат Госдумы Яна Лантратова.

— Разумеется, люди испытывают шок, когда слышат в трубке телефона такую информацию. На встречах с семьями мобилизованных военнослужащих я всегда разъясняют важные моменты, которые нужно знать и понимать. Дело в том, что эти звонки идут от врагов с территории Украины. Это откровенный фейк. Это нужно знать и понимать. В какой части служит человек — это закрытая информация. Равно, как и то, что с ним происходит. Эта информация есть только у военного комиссара региона. То, что делается со стороны ВСУ — это подло и низко. Еще раз повторю — нельзя верить этой информации, этим фейкам, — подчеркнула на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Яна Лантратова.

Ранее уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рассказала о лжеюристах, которые наживаются на семьях мобилизованных.

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