На семьях челябинских мобилизованных стали наживаться мошенники

Способы, предлагаемые «юристами» оказывались незаконными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области активизировались мошенники, которые представляются юристами и предлагают услуги по возвращению мобилизованных домой. Об этом рассказала омбудсмен Юлия Сударенко

На мошенников обратили внимание в офисе уполномоченной по правам человека после писем от «организаций», которые оказывают юридическую помощь мобилизованным. Одну из них проверили.

— Нам предложили несколько вариантов «решения проблемы». Все они незаконные и никогда не приведут к желаемому результату. Тем не менее за услуги с нас попросили 80 тысяч рублей. Заплатить эти деньги попросили сразу, а положительный результат не гарантирован, — говорит Сударенко.

Как добавила Сударенко, с случае нарушения прав мобилизованных следует обращаться только в минобороны России, прокуратуру или офисы уполномоченных по правам человека.

Ранее стало известно, что в Челябинской области единовременные выплаты за мобилизованных смогут получать их родители. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение.

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