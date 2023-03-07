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НовостиПроисшествия7 марта 2023 11:05

В Челябинской области полицейские стреляли по уазику, на котором пытался сбежать пьяный нарушитель

Бесправнику не удалось уйти от погони
Елена КОЛЧИНА
Молодой водитель сел за руль пьяным

Молодой водитель сел за руль пьяным

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Миассе полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем.

Сотрудники ДПС ранним утром дежурили на дороге и заметили подозрительный УАЗ-3909 (машину такой конструкции в народе называют «буханкой»). По непредсказуемой траектории движения автомобили сразу было понятно, что с водителем что-то не так.

На требования остановиться по громкоговорителю водитель уазика не реагировал, а от погнавшихся за ним автоинспекторов попытался скрыться. Он поехал в сторону села Черновское, совершая рискованные маневры.

Отчаявшись убедить нарушителя словами, полицейские решили применить табельное оружие. Сотрудник ДПС сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, но не помогло и это. Пришлось целиться в УАЗ.

— Автомобиль, в результате, получил технические повреждения и был остановлен, а водитель – задержан, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что за рулем «буханки» сидел 20-летний житель Черновского. Мужчина был пьян. А еще у него не оказалось водительских прав — их отобрали после прошлой поездки.

В отношении жителя села составили три административных протокола и возбудили уголовное дело о вождении в состоянии опьянения.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, который в драке откусил противнику кончик носа.

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