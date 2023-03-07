В Челябинской области полицейские стреляли по уазику, на котором пытался сбежать пьяный нарушитель

Молодой водитель сел за руль пьяным
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Миассе полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем.
Сотрудники ДПС ранним утром дежурили на дороге и заметили подозрительный УАЗ-3909 (машину такой конструкции в народе называют «буханкой»). По непредсказуемой траектории движения автомобили сразу было понятно, что с водителем что-то не так.
На требования остановиться по громкоговорителю водитель уазика не реагировал, а от погнавшихся за ним автоинспекторов попытался скрыться. Он поехал в сторону села Черновское, совершая рискованные маневры.
Отчаявшись убедить нарушителя словами, полицейские решили применить табельное оружие. Сотрудник ДПС сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, но не помогло и это. Пришлось целиться в УАЗ.
— Автомобиль, в результате, получил технические повреждения и был остановлен, а водитель – задержан, — рассказали в региональном ГУ МВД.
Выяснилось, что за рулем «буханки» сидел 20-летний житель Черновского. Мужчина был пьян. А еще у него не оказалось водительских прав — их отобрали после прошлой поездки.
В отношении жителя села составили три административных протокола и возбудили уголовное дело о вождении в состоянии опьянения.
Ранее в Челябинске задержали мужчину, который в драке откусил противнику кончик носа.
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