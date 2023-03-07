Челябинская «Славянка» успешно выступила во втором раунде чемпионата России по баскетболу. Фото ФБЧО

В Челябинске завершился второй раунд чемпионата России по баскетболу среди женских команд Высшей лиги. Челябинский баскетбольный клуб «Славянка» успешно провел домашние игры, одержав две уверенные победы, и уступив лишь в одной встрече. Так в первом матче с «Самарой-2» челябинки выиграли со счетом 66:46, во втором – против «Вологжанки-Вологды» также была одержана победа 96:45.

В матче с Самарой лучшим игроком в составе «Славянки» стала капитан Олеся Думенко — 13 очков, 6 подборов, 1 передача и 4 перехвата при коэффициенте полезности 19, в поединке с «Вологжанкой» лучшие показатели были у новичка команды Юлии Даниловой — 30 очков, 7 подборов, 1 передача и 2 перехвата при коэффициенте полезности 29. Отметим, что Юлия поставила абсолютный рекорд по принесенным команде очкам за матч в этом сезоне!

В поединке с новосибирским «Динамо» гости сумели одержать победу с минимальным преимуществом — 54:50.

Лучшим у «славянок» стала Анна Ситникова, которая принесла команде 14 очков, реализовала 14 подборов, 4 передачи и 3 перехвата, при общем коэффициенте полезности 31.

18 по 20 марта в Пензе «Славянка» сыграет в плей-офф второго тура второго этапа чемпионата России в Высшей лиге.

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