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НовостиСпорт7 марта 2023 13:41

Челябинская «Славянка» успешно выступила во втором раунде чемпионата России по баскетболу

Челябинские баскетболистки выиграли два матча из трех и готовятся к выступлению в плей-офф
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Челябинская «Славянка» успешно выступила во втором раунде чемпионата России по баскетболу. Фото ФБЧО

Челябинская «Славянка» успешно выступила во втором раунде чемпионата России по баскетболу. Фото ФБЧО

В Челябинске завершился второй раунд чемпионата России по баскетболу среди женских команд Высшей лиги. Челябинский баскетбольный клуб «Славянка» успешно провел домашние игры, одержав две уверенные победы, и уступив лишь в одной встрече. Так в первом матче с «Самарой-2» челябинки выиграли со счетом 66:46, во втором – против «Вологжанки-Вологды» также была одержана победа 96:45.

В матче с Самарой лучшим игроком в составе «Славянки» стала капитан Олеся Думенко — 13 очков, 6 подборов, 1 передача и 4 перехвата при коэффициенте полезности 19, в поединке с «Вологжанкой» лучшие показатели были у новичка команды Юлии Даниловой — 30 очков, 7 подборов, 1 передача и 2 перехвата при коэффициенте полезности 29. Отметим, что Юлия поставила абсолютный рекорд по принесенным команде очкам за матч в этом сезоне!

В поединке с новосибирским «Динамо» гости сумели одержать победу с минимальным преимуществом — 54:50.

Лучшим у «славянок» стала Анна Ситникова, которая принесла команде 14 очков, реализовала 14 подборов, 4 передачи и 3 перехвата, при общем коэффициенте полезности 31.

18 по 20 марта в Пензе «Славянка» сыграет в плей-офф второго тура второго этапа чемпионата России в Высшей лиге.

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