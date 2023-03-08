Житель Челябинской области отправил в зону СВО аппарат УЗИ

Аппарат УЗИ — часть крупной посылки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Озерска отправил бойцам спецоперации аппарат для УЗИ. Как рассказал депутат от Челябинской области Олег Колесников, который сейчас находится в зоне СВО, это часть одной большой посылки.

— В февральскую посылку Андрей Владимирович из Озерска вложил средства гигиены и влажные салфетки, белье, чай, батарейки, налобные фонари, кашу с мясом и сгущенку, кофе, шоколад. А также аппарат УЗИ и квадрокоптер!, — пишет Колесников в Telegram.

При этом, как отметил депутат, не так давно озерчанин отправил еще одну посылку. В нее он вложил три электрогенератора.

Ранее командир батальона «Апостол», челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» рассказал, как военные эвакуировали мирных жителей из Мариуполя. Видео опубликовал Владимир Соловьев в своем telegram-канале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru