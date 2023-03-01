Челябинский комбат Ангел показал мариупольский «пятачок жизни» на канале Владимира Соловьева

Челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» — командир батальона «Апостол» Фото: Кирилл САДЫКОВ

Командир батальона «Апостол», челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» рассказал, как военные эвакуировали мирных жителей из Мариуполя. Видео опубликовал Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Сюжет делал спецкора Соловьев LIVE Андрей Гусельников.

— Встретились в Мариуполе с легендарным «Ангелом» (челябинец Юрий Гагарин), который весной 2022 вывозил мирных жителей из подвалов во время боев в городе. Юрию с товарищами удалось тогда забрать из подвалов более 3000 человек, из них более 300 — дети. С некоторыми он до сих пор поддерживает связь, а некоторым – помогает, как, например, 12-летней Ане, потерявшей мать, — написал Владимир Соловьев.

На видео Юрий Гагарин показал «пятачок жизни», откуда вместе с сослуживцами выводил и вывозил людей города под обстрелами подразделений ВСУ:

— Вот видите тот большой дом, оттуда по нам и по всему жилому сектору работал снайпер. Но здесь было здание, оно закрывало площадку. Это позволяло выводить из здания людей. Фактически под носом у ВСУ. Мы подгоняли БТР, БМП. Уже после пересаживали людей в легковые машины. Это был «пятачок жизни». Жильцы дома, бабушки, дедушки, принимали здесь детей, отогревали, оказывали первую помощь.

По словам комбата, таким образом удалось спасти более 360 детей, и он помнит каждого спасенного ребенка, и очень переживает за них. На видео Гагарин рассказывает каждую историю спасения.

СПРАВКА КП

Юрий «Ангел» Гагарин, 52 года. Служил в морской пехоте в мотострелковом подразделении. Потом работал в Челябинске на ЧЭМК, стал бизнесменом. В 2019 году сын Юрия погиб в Сирии. Поэтому он без сомнений отправился на Донбасс. За это время спас более 300 детей, за что был представлен к Ордену Мужества и к званию почетного гражданина города Ново-Азовка ДНР. Этой осенью его повысили до полковника.

В ноябре Гагарин приезжал в Челябинск на лечение — комбат получил легкое осколочное ранение и ушел в положенный отпуск на 15 дней. Здесь он встретился со слушателями военно-учебного центра ЮУрГУ и рассказал, как появился позывной «Ангел».

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