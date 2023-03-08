9-летняя девочка пострадала в ДТП при столкновении двух иномарок в Челябинске

В ДТП пострадал ребенок. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска.
Утром 8 марта в Тракторозаводском районе Челябинска произошло страшное ДТП. Серьезно пострадали не только машины, но и девятилетняя девочка – ее забрала скорая.
Около дома № 32 на улице Первой Пятилетки столкнулись две иномарки: KIA Cerato и KIA Rio. За рулем KIA Cerato был 56-летний мужчина, а KIA Rio управляла 35-летняя женщина. С ней в машине была девятилетняя девочка.
Обе машины покорежены. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска.
– Пострадал несовершеннолетний пассажир KIA Rio. Скорая помощь отвезла ее в больницу, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
Девочку отпустили долечивать домой. А сотрудники госавтоинспекции выясняют, почему произошло ДТП.
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