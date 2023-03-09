Придется ездить без подсказок: 9 марта не будут работать светофоры на северо-западе Челябинска

Автоматически регулировать движение прекратят на двух перекрестках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 9 марта не будут функционировать два светофора. Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, их отключат, чтобы провести технические работы.

Светофор на перекрестке улиц Куйбышева и Красного Урала погас уже в 8:00 и не загорится до 18:00.

А светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской выключат в 9:30. Снова действовать он начнет после завершения работ, но точный срок в КДХ назвать затрудняются.

Напомним, автомобилистов в Челябинской области предупредили о возможных проблемах на дорогах из-за сильного ветра и метелей.

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