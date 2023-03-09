Поход внезапно стал экстремальным: группа туристов из Магнитогорска попала в снежный плен в Башкортостане

Туристов вывезли на снегоходах. Фото: Фарит Гумеров/vk.com

Туристов из Магнитогорска спасли из снежного плена в Башкортостане.

В выходной 8 марта группа из 10 путешественников отправилась полюбоваться водопадом Гадельша, одной из главных природных достопримечательностей Башкортостана. Но туристов врасплох застигла погода. Дорогу замело, машины застряли в снегу. Отчаявшись выбраться из сугробов самостоятельно, магнитогорцы в 18:30 вызвали спасателей.

Через два часа спасателям на двух снегоходах удалось увезти во временный лагерь первых туристов, в том числе 16-летнего подростка. Уставших путешественников оставили отогреваться, а спасатели поехали за их товарищами.

— В 23:00 часов всю группу эвакуировали до города Сибая, где пострадавших ожидали родственники, приехавшие из Магнитогорска, — рассказал глава башкортостанского Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

В соцсетях жители республики удивляются неудержимости туристов из Челябинской области.

— Вот экстремалы! — прокомментировала сообщение о происшествие одна из пользовательниц. — Мы, местные, зимой в такую погоду туда ни ногой.

Напомним, в горных районах Челябинской области днем 9 марта также могут начаться обильные снегопады и метели.

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