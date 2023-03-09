До трех метров в высоту: общественники пожаловались на горы снега на улицах Троицка

Фото: ОНФ в Челябинской области

Общественники обратились в прокуратуру из-за гор снега, которые скапливаются на улицах Троицка Челябинской области. Надзорное ведомство просят разобраться, почему снег не вывозят с улиц после уборки.

Снежные завалы активисты обнаружили по всему городу, даже на центральной площади. При измерениях выяснилось, что высота самых впечатляющих рукотворных сугробов достигает трех метров.

По данным ОНФ в Челябинской области, за содержание дорог в 2023 году в Троицке заплатили 24 млн рублей. По договору, вывозить снег подрядчик обязан в течение пяти дней после уборки улиц. Но жители Троицка гговорят, что снег копится всю зиму.

— Похоже, что эти горы быстрее растают сами, чем их вывезут из города, — опасается представитель ОНФ Антон Неверов.

В администрации Троицка заявили, что на всеобъемлющие работы по содержанию дорог не хватает финансирования, поэтому деньги стараются экономить. Для этого зимой убранный снег просто собирают в кучи, а весной, когда снег уже начинает таять, кучи вывозят.

— В таком формате уборка у нас проходит каждый год, — рассказал и.о. заместителя главы Троийка по городскому хозяйству Андрей Андреев. — Что касается площади, в этом году она не использовалась как место массового пребывания людей, поэтому убирать снег здесь не посчитали нужным. Это понравилось детям – они с удовольствием лазают по снежным кучам.

Ранее в Челябинской области снег перекрыл дорогу к поселку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru