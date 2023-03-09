В Челябинской области в ДТП погибли женщина и 10-летняя девочка

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинской области на заснеженной дороге столкнулись два легковых автомобиля, погибли два человека.

ДТП случилось днем 8 марта на дороге Агаповка-Манитный-Сугомак. Друг в друга врезались Mazda 3 и ВАЗ-2110.

Погибли 10-летняя пассажирка Mazda и 21-летняя жительница Магнитогорска, управлявшая ВАЗом. Женщина умерла на руках у врачей скорой помощи.

Фото: прокуратура Челябинской области

В больницу с места аварии увезли семилетнего пассажира иномарки.

Известно, что Mazda управляла женщина — 35-летняя жительница Магнитогорска. Она уцелела в аварии.

— Следственным отделом ОМВД России по Агаповскому району возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Прокурор Агаповского района выехал на место происшествия для координации действий оперативных служб.

Ранее в Челябинске в ДТП пострадала 9-летняя девочка.

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