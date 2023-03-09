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НовостиОбщество9 марта 2023 7:44

На юге Челябинской области из-за сильного ветра и метели сохраняется сложная ситуация на дорогах

Проблемы сразу в восьми районах
Елена КОЛЧИНА
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

На юге Челябинской области продолжает свирепствовать непогода. В региональном министерстве дорожного хозяйства предупредили о сложной ситуации на трассах в Варненском, Карталинском, Брединском, Кизильском, Агаповком, Нагайбакском, Верхнеуральском и Уйском районах. Там дует сильный ветер, наблюдается низовая метель. По прогнозу, возможны снегопады.

— В дневную смену на расчистку дорог выведены 180 единиц техники, — сообщили в миндортрансе.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что уже привели личный состав в повышенную готовность. Но водителей все же просят по возможности отказаться от дальних поездок.

Напомним, накануне в Агаповском районе в ДТП на заснеженной дороге погибли молодая женщина и 10-летняя девочка. Семилетний мальчик попал в больницу.

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