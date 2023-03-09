Челябинские транспортники назвали районы, где ловят больше всего безбилетников

Так выглядят контролеры. Фото: Организатор перевозок Челябинской области/vk.com

Челябинские транспортники составили антирейтинг мест, где ловят больше всего «зайцев». Напомним, с октября прошлого года в суд ушло 52 протокола, из них по 14 уже вынесены положительные решения.

— Это Металлургический район — пара остановок на Черкасской, а также ЮУрГУ. Самый молодой — 2004 года рождения (18-19 лет. — Прим. ред.), самый возрастной — 1950го (72-73 года. — Прим. ред.), — рассказал Игорь Абрамовских на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Он также отметил, что школьников не штрафуют, высаживать их тоже нельзя. Какие штрафы назначают суды и почему транспортники жалуются на служителей Фемиды — в нашем материале.

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