Самые гуманные? На какие суммы штрафуют безбилетников челябинские суды

По 14 протоколам вынесено положительное решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мировые суды Челябинска направили 52 протокола по безбилетникам, пойманным в общественном транспорте города. Столько «зайцев» насчитали с октября прошлого года, когда начал работать отдел контрольно-ревизионной службы. Об этом сообщил замдиректора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Игорь Абрамовских в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

На какую сумму штрафуют? Разбег — от 500 до 1 500 рублей. Пока суды относятся к зайцам гуманно — штрафуют по минималке.

— Из 52 протоколов по 14 уже вынесены положительные решения. По некоторым пришли отказы потому, что неверно составлен протокол, — по ним тоже разбираемся. Приходилось жаловаться в прокуратуру необоснованное занижение — некоторые суды выносили 100 рублей, — добавил Игорь Абрамовских.

Откуда вязалась сумма 100 рублей? Можно предположить, что ориентировались на старые правила. Напомним, в октябре 2021 года депутаты Заксобрания проголосовали за повышение штрафов за безбилетный проезд со 100-500 рублей до 500-1500 рублей.

Ежедневно с проверкой на линию выходит 17 сотрудников контрольно-ревизионной службы. Сколько безбилетников на самом деле — вопрос открытый. Подсчитать всех до единого удастся только тогда, когда весь общественный транспорт оснастят датчиками пассажиропотока, которые будут синхронизироваться с валидаторами.

Транспортники утверждают: культура оплаты проезда в Челябинске высока. Тем не менее, отмечает Игорь Абрамовских, были случаи, когда приходилось привлекать полицию — безбилетники отказывались предъявлять документы.

Многие горожане волнуются, что оплата проходит не оперативно: приложил карту к валидатору, а СМС о списании приходит через несколько минут. А если именно в это время зайдут контролеры? Игорь Абрамовских ответил, что на терминалах, которые проверяют, была ли оплата с карты, данные отображаются более оперативно. Но бывают ситуации, когда приходится разбираться.

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