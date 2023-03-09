В Челябинске 19 млн рублей вложат в благоустройство парка с искусственными холмами

Парк сейчас и в проекте. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске продолжат благоустраивать Парк Калининского района. Второй этап работ намечен на апрель-июль 2023 года. В обновление зоны отдыха на пересечении улицы Чайковского и Университетской набережной вложат 19,3 млн рублей.

— Любимое место отдыха калининцев было организовано 20 лет назад, — пояснили в мэрии города. — За годы парк не столько обветшал, сколько морально устарел.

Теперь в парке собираются высадить новые деревья и установить дополнительные фонари. А еще соорудят искусственные холмы и восстановят фонтан.

Кроме того, в парке планируют открыть новые детские площадки, сцену, фудкорт, зону для игры в баскетбол. Между всеми этими объектами проложат беговую и велосипедную дорожки.

Напомним, в Челябинске выбрали 113 площадок для благоустройства в 2023 году.

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