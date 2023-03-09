Висящий на дереве труп мужчины нашли на Тополиной аллее в Челябинске

Тело обнаружили в лесу, неподалеку от сквера. Фото: Группа жителей Тополинки

Сегодня утром, 9 марта, на Тополиной аллее в Челябинске нашли труп мужчины. Жители микрорайона заметили тело, висящее на дереве в лесу, в районе перекрестка улиц Академика Королева и 250-летия Челябинска. На место происшествия выезжала полиция.

— По виду взрослый мужчина, висел на дереве. Полиция приезжала, все утро крутилась там, — рассказали КП-Челябинск очевидцы событий.

В полицейском главке подтвердили, что сотрудники выезжали на вызов. Однако, сам инцидент не комментируют — за подробностями советуют обратиться в Следственный коммитет. До пресс-службы СК на момент публикации дозвониться не удалось.

Пару месяцев назад в Челябинске покончил с собой 11-классник гимназии. Его тело обнаружила мать, которая вернулась домой после работы. Мы пообщались с учителями и одноклассниками мальчика — многие отметили странности в его поведении. Подробности этой истории читайте в нашем материале.

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