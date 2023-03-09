Заснеженный Таганай стал частью проекта известного фотографа о заповедных местах России

Фото: Игорь Шпиленок, предоставлено пресс-службой нацпарка "Таганай"

Известный фотограф-натуралист и основатель заповедника «Брянский лес» Игорь Шпиленок побывал в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Приехал он не просто чтобы насладиться уникальными видами, а чтобы сфотографировать их с высоты птичьего полета для своего проекта «Заповедная Россия от Кольского до Камчатки».

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в августе прошлого года фотограф на специально оборудованной машине начал путешествие по разным регионам страны. Экспедицию он планирует завершить на Камчатке. Таганай стал частью длинного маршрута.

Промежуточными результатами экспедиции Игорь Шпиленок поделился на встрече с жителями Златоуста. Он признался, что особенно его впечатлили Дальний Таганай и находящаяся там высотная метеостанция.

Игорь Шпиленок застал Таганай в один из самых снежных моментов. В нацпарке определили, что глубина сугробов достигла рекордного значения за 10 лет.

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