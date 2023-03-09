Возле детской поликлиники на северо-западе Челябинска обнаружили труп мужчины

Фото: 2Gis.ru

Днем в четверг, 9 марта, на улице Братьев Кашириных обнаружили труп мужчины. Тело лежало на тротуаре возле детской поликлиники № 4 (само медучреждение находиться по адресу: Чайковского, 183а).

— Сейчас проводится проверка, — сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Обновлено.

Как стало известно КП-Челябинск мужчина ушел из больницы №3.

— Зашел в магазин, вышел и всё, — уточнил источник.

Это не первая жуткая находка на северо-западе за сегодняшний день. Утром в районе перекрестка улиц Академика Королева и 250-летия Челябинска обнаружили труп мужчины, висящий на дереве.

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