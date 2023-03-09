Пропало 3 млн рублей: в Челябинске пенсионерка отдала мошенникам свои сбережения и деньги знакомых

Женщина помола обманщикам обогатиться Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинске жертвой мошенников стала 65-летняя женщина. Под давлением аферистов она рассталась со своими сбережениями и влезла в доли. Обманщикам удалось заполучить 3,2 млн рублей.

Первый мошенник позвонил пенсионерке, представившись сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что кто-то без ведома женщины пытался получить деньги с ее банковского счета, из-за этого возбудили уголовное дело. Затем в игру вступили сообщники аферистами. Они притворялись сотрудниками банка и уговорили челябинку перевести все сбережения на «безопасный счет».

Доверчивая женщина сначала отправила аферистам накопленные 600 тыс. рублей. Потом взяла у знакомых в долг еще 500 тыс. рублей и тоже выслала преступникам. В довершение всего пенсионерка в банках оформила кредиты на 2,1 млн рублей. Все эти деньги также пропали после перевода на названные мошенниками номера.

Лишь с запозданием горожанка поняла, что ее обвели вокруг пальца. После обращения пенсионерки в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Преступников разыскивают.

— Сотрудники силовых структур никогда не звонят гражданам с просьбами оказать содействие в раскрытии преступлений и поимке злоумышленников. Кроме того, не осуществляют совместных звонков с представителями банковской сферы, — прокомментировали ситуацию в региональном ГУ МВД,

Ранее в Челябинске поймали мошенников обокравших десять пенсионеров. Аферисты пользовались уловкой с компенсацией за БАДы.

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