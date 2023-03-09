Депутатский мандат осужденного Армана Аракеляна передали руководителю федерации хоккея на валенках

Фото: Избирком Челябинской области.

Мандат бывшего депутата Законодательного собрания Челябинской области Армана Аракеляна, который был осужден за взятку, передали другому кандидату от КПРФ. Решение принято на заседании Избирательной комиссии региона.

Новым депутатом стал руководитель федерации хоккея на валенках Андрей Дуда. Он дважды баллотировался в областной парламент, но не успешно: в 2015 и 2020 годах, а также занимал должность помощника депутата.

Сначала кандидатуру Андрея Дуды согласовал председатель Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадий Зюганов.

Бывшего депутата областного парламента от КПРФ Армана Аракеляна мандата лишили досрочно из-за взятки ноутбуками. Приговор политику и предпринимателю вынес Центральный районный суд. Аракеляну дали 9 лет колонии строгого режима.

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