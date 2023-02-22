Осужденного за взятки Армана Аракеляна досрочно лишили депутатского мандата

Аракеляну дали 9 лет исправительной колонии строгого режима и оштрафовали на 6,5 млн Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Осужденного за взятку ноутбуками предпринимателя Армана Аракеляна досрочно лишили депутатского мандата. Решение было принято на заседании Заксобрания.

— Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного Собрания Челябинской области Аракеляна Армана Эдиковича 22 февраля 2023 года. 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия, — говорится в документа, опубликованного на сайте Заксобрания.

Напомним, на прошлой неделе Центральный райсуд Армана Аракеляна признал виновным в даче взятке. Ближайшие 9 лет он проведет в колонии строгого режима, а еще должен вылпатить 6,5 млн рублей штрафа. Будучи директором подрядчика ООО «Дорстройгрупп» осенью 2019 года он передал два ноутбука общей стоимостью 185 тыс. рублей работникам организации, ответственной за проверку качества дорог, чтобы те закрыли глаза на допущенные при ремонте нарушения. Также он полмиллиона, чтобы приняли работы по госконтрактам. В Заксобрании Арман Аракелян представлял партию КПРФ.

Репортаж из зала суда, — по ссылке.

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