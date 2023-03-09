Зимние озера Челябинской области сфотографировали из космоса

Озера сфотографировал спутник. Фото: Росгидромет

Южноуральские озера Сугояк, Чебаркуль и Агашкуль показали из космоса. Снимок, который сделал спутник, опубликовал Росгидромет.

− Глазами спутника Канопус-В, Челябинская область, − подписали фото.

Спутник сделал фото еще 2 февраля. Однако, опубликовали его только сейчас.

На фото попали несколько озер и река. Фото: Росгидромет

Искусственный спутник Канопус-В нужен для мониторинга чрезвычайных ситуаций и создания карт.

Красоты Южного Урала фотографируют не только спутники, но и крутые фотографы. Заснеженный Таганай стал частью проекта известного фотографа Игоря Шпеленока о заповедных местах России.

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