Зимние озера Челябинской области сфотографировали из космоса

Озера сфотографировал спутник. Фото: Росгидромет
Южноуральские озера Сугояк, Чебаркуль и Агашкуль показали из космоса. Снимок, который сделал спутник, опубликовал Росгидромет.
− Глазами спутника Канопус-В, Челябинская область, − подписали фото.
Спутник сделал фото еще 2 февраля. Однако, опубликовали его только сейчас.
На фото попали несколько озер и река. Фото: Росгидромет
Искусственный спутник Канопус-В нужен для мониторинга чрезвычайных ситуаций и создания карт.
Красоты Южного Урала фотографируют не только спутники, но и крутые фотографы. Заснеженный Таганай стал частью проекта известного фотографа Игоря Шпеленока о заповедных местах России.
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